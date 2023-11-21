"ثقافة الوادي الجديد" تواصل فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية بولاق بالخارجة

تستمر فعاليات مبادرة انت الحياة ضمن مبادرة حياه كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى انطلقت بقرية بولاق بالخارجة لتحسين مستوى الحياه للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، وتشارك وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، ومن خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسي ، بفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد ، باقليم وسط الصعيد الثقافي بمجموعة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية

وبدأت الفاعليات بورشة حكى للاطفال عن حقوق الطفل وتحدثت خلالها محاسن حسين عن اتفاقية حقوق الطفل ومسؤولية الحكومة تجاه الاطفال واهم حقوق الطفل فى التحدث والتعبير عن الآراء والحق فى المساواه والصحة والتعليم،كما تم تنفيذ محاضرة ثقافية بعنوان النظرة الإيجابية للمشكلات الحياتية وتحدثت خلالها ناهد بندرانى عن أهمية النظرة الإيجابية للحياه باعتبارها الحل الامثل لمعظم المشاكل للتمكن من الوصول إلى قرارات سليمة وان النظرة الإيجابية تعنى أن نتساءل دوما عن كيفية القيام بالامور لا عن العوائق.

كما استمرت أيضا تنفيذ ورشة الاعمال الحرفية لاشغال الخرز تدريب نجلاء جداوى، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للرسم على الوجه للاطفال تنفيذ عبير ابراهيم ، و على هامش الفاعليات تم تنفيذ معرض لبيع كتب اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات