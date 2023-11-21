ناسداك يقود مكاسب الأسهم الأمريكية مع ارتفاع أسهم مايكروسوفت

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الأسهم الأمريكية على ارتفاع في تعاملات جلسة، يوم الاثنين، وقاد المؤشر ناسداك المكاسب مدعوما بصعود أسهم شركة مايكروسوفت، فيما أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى دعم الأسواق.

الأسهم الأمريكية

وتصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات مكاسب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، مدعوما بارتفاع أسهم مايكروسوفت التي لامست مستوى قياسيا مرتفعا.

وأغلق ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى في الأسهم الأمريكية مرتفعا بنحو 34.03 نقطة أو بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 4548.05 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بما يصل الى نحو 159.05 نقطة أو بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 14284.53 نقطة .

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 203.76 نقطة أو بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 35155.75 نقطة.

الأسهم اليابانية : نيكاي ينخفض وسط عمليات بيع لأسهم شركات السيارات

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف، اليوم الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الين مقابل الدولار إلى عمليات بيع لأسهم شركات صناعة السيارات.

وانخفض نيكاي فى الأسهم اليابانية 0.1% إلى 33354.14 بعدما فتح على ارتفاع بنسبة 0.2% وجرى تداوله على ارتفاع طفيف خلال الجلسة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.2% ليصل إلى مستوى 2367.79 نقطة.

واستعاد الين قوته مع تراجع الدولار إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل العملات الرئيسية مع تدخل الصين لرفع اليوان.

وانخفض سهم هوندا موتور فى الأسهم اليابانية 2.21%، كما تراجع سهم تويوتا موتور فى الأسهم اليابانية بنسبة 1.62%، وهبط سهم مازدا موتور 4.5%.

وتراجع مؤشر قطاع السيارات فى الأسهم اليابانية 1.75% ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الصناعية الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وتؤثر قوة الين على المُصدرين لأنها تضر بقيمة الأرباح التي تحققها الشركات في الخارج عند تحويلها لليابان واحتسابها بالين.

وارتفع نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس 1990 أمس الاثنين قبل أن يعكس مساره ويغلق على انخفاض.

وكان أداء الشركات التجارية ضعيفاً فانخفض سهم إيتوتشو فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 3.66% وتراجع سهم ميتسوي 2.9%.

وهبط مؤشر البيع بالجملة فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 1.69%.

وقفز سهم شارب لصناعة شاشات العرض فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى 9.52% ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكاي.