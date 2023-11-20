الأسهم اليابانية : "نيكاي" يهبط من أعلى مستوى في 33 عاماً

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية لأعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة عقود اليوم الاثنين، قبل أن يغير مساره ويغلق على انخفاض مع توخي المستثمرين الحذر من المكاسب الكبيرة التي حققها المؤشر في الآونة الأخيرة.

الأسهم اليابانية

وانخفض نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 33388.03 نقطة عند الإغلاق بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ مارس 1990.

وغير المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مساره أيضاً وانخفض بما يصل نسبته نحو 0.77% ليصل إلى مستوى 2372.60 نقطة عند الإغلاق.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول لدى فيليب سيكيوريتيز اليابان "باع المستثمرون الأسهم بعدما توخوا الحذر جراء المكاسب الحادة التي حققها المؤشر نيكاي في الفترة الأخيرة".

وارتفع نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة 8% حتى الآن هذا الشهر ويتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر 2020.

وكان للأسهم المرتبطة بالرقائق أكبر تأثير سلبي على المؤشر نيكاي مع انخفاض سهم طوكيو إلكترون 0.87% وتراجع سهم أدفانتست 1.55%.

وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات مع انخفاض سهم شركة تويوتا موتور 3.89% وتراجع سهم هوندا موتور 3.78% في ظل ارتفاع الين مقابل الدولار.

وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم قطاع السيارات وقطع الغيار 3.43% ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الصناعية الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وواصل سهم باناسونيك القابضة الارتفاع الذي بدأه يوم الجمعة وقفز 4.98% بعد أن أعلنت الشركة عن بيع حصة في أعمال أنظمة السيارات الخاصة بها إلى صناديق تديرها شركة أبولو غلوبال ماندجمنت الأميركية الخاصة للاستثمار.

وقفز سهم طوكيو مارين القابضة 5.63% بعد أن رفعت شركة التأمين على الحوادث توقعاتها للأرباح السنوية وأعلنت خططا لإعادة شراء ما يصل إلى 2% من أسهمها.

وارتفعت أسهم قطاع التأمين 1.58% لتصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية.

تحركات طفيفة لمؤشرات الأسهم الأمريكية وسهم "مايكروسوفت" يصعد

الأسهم الأمريكية

جاءت تحركات المؤشرات الرئيسية في وول ستريت طفيفة عند الفتح اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مركز الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وحقق سهم مايكروسوفت مكاسب بفضل أنباء عن انضمام رئيس "أوبن أيه.آي" السابق سام ألتمان إلى شركة البرمجيات العملاقة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 14.79 نقطة يما يعادل نسبته نحو 0.04% ليصل إلى مستوى 34932.49 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض بنحو 2.32 نقطة أو بنسبة تراجع تعادل نحو 0.05% ليصل إلى مستوى 4511.70 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 9.27 نقطة أو بنسبة زيادة تعادل نحو 0.07% ليصل إلى مستوى 14134.75 نقطة.