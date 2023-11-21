الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مقتل مسلح وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أكدت الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أربعة أشخاص أصيبوا وقُتل شخص واحد، وهو المسلح، في إطلاق نار بمتجر "وول مارت" في الولاية.

 

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ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مسؤولين في الشرطة بولاية أوهايو قولهم: "قتل مطلق النار متأثرًا بجراحه بعدما أطلق النار على نفسه. ولم يتم الكشف على الفور عن اسمه ودوافع الهجوم وتفاصيل أخرى".

ولم تنشر شرطة أوهايو على الفور مزيدًا من المعلومات عن إصابات الضحايا.

من جانبه، قال النقيب سكوت مولنار بشرطة أوهايو- في مؤتمر صحفي - إن "حالة الضحايا غير معروفة الآن، لكن تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وتابع مولنار: "إن رجلاً دخل متجر وول مارت في بيفركريك، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألف نسمة في منطقة دايتون الحضرية، وفتح النار داخل المتجر"، مضيفًا: "لقد كان هذا حادثًا مأساويًا بشكل لا يصدق، تعازينا إلى عائلات الضحايا وكل من كان هنا هذا المساء".
 

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