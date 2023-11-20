أمريكا تُرسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، "لويد أوستن"، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وأكد أوستن للرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي" أثناء زيارته لكييف، على ثبات الدعم العسكري الأمريكي.

وأشار إلى أن أوكرانيا لديها كل الوسائل "للنجاح والقتال في الشتاء"، وأشار أيضا إلى أنه اتفق مع زيلينسكي على ضرورة مواصلة القتال.

كما أعلن عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مساعد الأمين العام لحلف "الناتو" ديفيد فان ويل إنه كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، ازدادت على دول الحلف صعوبة مواصلة تقديم المساعدات لكييف.

جاء ذلك في مقابلة لفان ويل مع صحيفة "أساهي" اليابانية، حيث تابع: "إن أوكرانيا تقاتل من أجل حريتها، ولكن في الوقت نفسه من أجلنا. وإذا بدأ الكلل من المساعدة، فسيكون هذا بمثابة ضربة للأمن الدولي.. وكلما طال أمد الحرب، أصبح تقديم المساعدة أكثر صعوبة".

وأشار فان ويل إلى أن الوضع بالنسبة للمقاتلين الأوكرانيين أصعب بكثير منه بالنسبة لنا، حيث نساعد فقط بالسلاح والمال، لذلك، فمن الضروري الاستمرار في تقديم المساعدة، وعدم وقفها تحت أي ظرف من الظروف.

روسيا تشن هجومًا ضخمًا على أوكرانيا وتُصيب منشآت بنية تحتية

شنت" روسيا"، هجومًا ضخمًا بطائرات مُسيّرة على أوكرانيا خلال الليل، وأصابت منشآت بنية تحتية في جنوب وشمال البلاد، حسبما أفاد الجيش الأوكراني، السبت.