سلة الأهلي يلتقي الاتحاد بذهاب نصف نهائي المرتبط

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي في مباراة هامة اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في مشوار المنافسة على اللقب، فيما تقام مباراة فريقي المرتبط بين الناديين في الثالثة عصراً.

كان اوجستي بوش المدير الفني للفريق قد عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على البطولة.