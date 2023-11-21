الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يشيد بفتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي مجانا على السيدات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

 أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بفتح مستشفيات الشرطة بنطاق الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف العلاج اللازم   بالمجان، وذلك اعتبارا من 25 نوفمبر الجارى ولمدة أسبوع بكافة محافظات الجمهورية.

العنف ضد المرأة

وذلك بالتزامن مع حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى تنطلق خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر من كل عام.

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القومي للمرأة يناقش ملف وصول المرأة إلى المواقع القيادية

 وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بجهود الوزارة الحثيثة فى دعم ومساندة المرأة المصرية مؤكدة أن وزارة الداخلية دائما تقدم هذه المبادرات الانسانية والمجتمعية حرصا منها لوصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للسيدات مما يساهم في تدعيم جسور الثقة فيما بينهما، ويعد هذا تفعيلا للدور المجتمعي والإنساني للشرطة ومسئوليتها الاجتماعية.

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