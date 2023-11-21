حماس تدين استهداف صحفيَّيْن خلال قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أدانت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف الاحتلال لصحفيَّيْن بقناة الميادين، في قصف على جنوب لبنان، قائلة إن: "الاحتلال يرتكب حرب إبادة على مدار الساعة بغطاء من الرئيس بايدن وإدارته المتصهينة".

وقالت حركة حماس، في بيان، اليوم الثلاثاء: «ندين بشدّة استهداف الاحتلال النازي للصحفيَّيْن لدى قناة الميادين؛ المراسلة فرح عمر، والمصور ربيع المعماري، واللذين استشهدا في قصف صهيوني غادر على جنوب لبنان، اليوم، في جريمة بشعة تنضم إلى مسلسل جرائم الاحتلال التي ارتقى فيها نحو 65 صحفيا شهيدا معظمهم في قطاع غزة منذ بدء العدوان، وكان آخرهم؛ الصحفي والإعلامي الكبير الدكتور مصطفى الصوّاف، والصحفيون بلال جاد الله، وآلاء الحسنات، وآيات خضورة».

وأضافت حماس: «إن سياسة قتل الصحفيين واستهدافهم، لن تُفلح في إخفاء حقيقة هذا الاحتلال النازي وجرائمه المتواصلة بحق الأطفال والنساء، وحرب الإبادة التي يرتكبها على مدار الساعة بغطاء من الرئيس بايدن وإدارته المتصهينة».

في السياق ذاته، أدانت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» الاستهداف الإسرائيلي المتواصل والمبرمج والمتعمّد للجسم الإعلامي، وآخر مظاهره البشعة والمستنكرة والمرفوضة استشهاد مراسلة قناة الميادين، فرح عمر، ومصورها ربيع المعماري.

وتقدمت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» التعازي إلى عائلتي فرح وربيع ومحطة الميادين والجسم الإعلامي في لبنان.

وشددت على ضرورة التطبيق الفعلي للقرار 1701 الآن من أجل تجنيب لبنان واللبنانيين المزيد من الضحايا الأبرياء في ظل الاستهداف الإسرائيلي الدائم لجنوب لبنان، كما شددت على أنه لا إمكانية لتوفير الحماية للبلد وأهله خارج الشرعيتين اللبنانية والدولية.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، استشهد 4 لبنانيين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في جنوب لبنان.

وكان الشهداء الأربعة مدنيون، بينهم صحفيان (مراسلة ومصور)، إضافة إلى آخر إثر استهداف قوات الاحتلال نقطة تجمع للصحفيين في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

وعبّر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عن إدانته الشديدة للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الإعلاميين جنوب البلاد، قائلا: «هذا الاعتداء يثبت مجددا أن لا حدود للإجرام الإسرائيلي، وأن هدفه إسكات الإعلام الذي يفضح جرائمه واعتداءاته».

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري: «من يستهدف الأطفال والمستشفيات يستهدف الصحفيين الذين يمثلون صوت الحقيقة».



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