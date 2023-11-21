عامر حسين: اتحاد الكرة لا يستطيع تقييم منتخب الشباب ووائل رياض اتخذ قرار جرئ

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر الشباب مواليد 2005 اتخذ قرار جرئ بالمشاركة فى بطولة شمال إفريقيا، المقامة في تونس من أجل تجربة عدد كبير من اللاعبين الأفضل فى هذا السن.

عامر حسين: اتحاد الكرة لا يستطيع تقييم منتخب الشباب

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى تصريحات عبر أحد البرامج الإذاعية: "منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، تجربة ستكون مفيدة فى المستقبل بالمشاركة فى بطولة شمال إفريقيا، ووائل رياض اتخذ قرار جرئ بالمشاركة فى البطولة وواجه منتخبات تم تكوينها منذ سنوات عكس منتخب مصر الذي تم تكوينه لمدة 3 أيام فقط فى تجمع قبل السفر.

وأضاف عامر حسين أن منتخب الشباب وجهازه الفني بقيادة وائل رياض خارج التقييم الوقت الحالي، لأن تكوين المنتخبات المشاركة منذ فترة طويلة عكس منتخب مصر، واللاعبين المتواجدين فى الوقت الحالي هم الأفضل فى هذا السن.

وتابع عامر حسين: "وائل رياض لم يفكر فى نفسه واتخذ قرار بالمشاركة فى البطولة من أجل مشاهدة اللاعبين فى المباريات، بجانب ظروف البطولة فى اللعب خلال أيام بسيطة، بجانب أن جميع المباريات على نجيل صناعي.