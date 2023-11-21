البورصة تتخلى عن خسائرها الصباحية وتربح 7.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
حولت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء تراجعاتها الصباحية إلى مكاسب بدعم مشتريات أجنبية
ربح رأس المال السوقي للأسهم على 7.7 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.673.7 تريليون جنيه.
صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوي 24774نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى4933 نقطة.
ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7244نقطة.
اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 321 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والمصريين وسط تداولات 4.1 مليار جنيه.