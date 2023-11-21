الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد رحيله عن لافيينا

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك

كشف أحمد عيد عبد الملك ، عن سبب رحيله اليوم الثلاثاء عن صفوف لافيينا بعد الخسارة التي لحقت بالفريق أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعه في بطولة الدوري المحترفين.

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كتب أحمد عيد عبد الملك  عبر حسابه الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " سبب رحيلة عن لافيينا قائلا:" اعتذر عن الاستمرار في القيادة الفنية لنادي لاڤيينا لظروفي الخاصة وبالتوفيق لهم فيما هو قادم ان شاء الله.

وفي سياق مٌتصل ، قد أعلن لافيينا قبول استقالة أحمد عيد عبد الملك  بعد الخسارة قائلا:" قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي قبول استقالة الكابتن احمد عيد عبد الملك والجهاز المعاون له مع توجيه الشكر لهم على الفترة التى قادوا فيها الفريق فى دورى المحترفين".

حقق غزل المحلة فوزًا هامًا على فريق لافيينا بهدفين  مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعه في دوري المحترفين .

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