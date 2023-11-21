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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يلتقي الاتحاد في دوري المرتبط للسلة

الأهلي للسلة
الأهلي للسلة

يستعد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي  لخوض مباراة هامة اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

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وتبدأ المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في مشوار المنافسة على اللقب، فيما تقام مباراة فريقي المرتبط بين الناديين في الثالثة عصراً.

وعقد اوجستي بوش المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على البطولة.

 

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