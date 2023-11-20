تفاصيل إصابة لاعبة سلة الأهلي في مباراة السوبر اليوم
تعرضت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، للإصابة بكدمة قوية في الكاحل أثناء مشاركتها في مباراة الفريق أمام الجزيرة في مباراة السوبر المصري.
إقرأ أيضًا..
وتخضع رنيم لفحوصات طبية في أحد المستشفيات خلال الساعات القادمة، للتعرف على التشخيص النهائي للإصابة ووضع برنامج العلاج المناسب.
وغادرت رنيم المباراة بعد تعرضها للإصابة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وحرصت على حضور مراسم التتويج بلقب السوبر بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 72-43.