تفاصيل إصابة لاعبة سلة الأهلي في مباراة السوبر اليوم

تعرضت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، للإصابة بكدمة قوية في الكاحل أثناء مشاركتها في مباراة ‏الفريق أمام الجزيرة في مباراة السوبر المصري‎.‎

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وتخضع رنيم لفحوصات طبية في أحد المستشفيات خلال الساعات القادمة، للتعرف على التشخيص النهائي للإصابة ووضع ‏برنامج العلاج المناسب‎.‎

وغادرت رنيم المباراة بعد تعرضها للإصابة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وحرصت على حضور مراسم التتويج بلقب السوبر بعد ‏الفوز على الجزيرة بنتيجة 72-43‏‎.‎