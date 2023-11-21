مدبولي :مصر قدمت مساعدات ما يقدر ب 11 ألف و200 طن للفلسطينيين

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان مصر قدمت لاهالي قطاع غزة مساعدات إنسانية وطبية اكثر مما قدمتة جميع الدول اربع مرات وأضاف الي ان مصر قدمت مساعدات ودعم ما يقدر ب 11 الف و200 طن مساعدات .

وقدم رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال الجلسه العامه اليوم ، الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني ولافراد الشعب المصري الذي نهض علي الفور لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لاهالي قطاع غزة .

واكد رئيس مجلس الوزراء علي ان معبر رفح من الجانب المصري مفتوح ولم يغلق في أي وقت من الأوقات ولطن المعبر من الجانب الفلسطيني تعرض للضرب اكثر من مرة وهو ما أعاق دخول المساعدات ومصر تعمل مع القوي الدولية من اجل استمرار دعم وإدخال المساعدات عبر معبر رفح وهناك موقف دولي داعم للموقف المصري الان والتي كان اخرها دخول الوقود .

وقدم مدبولي التحية والتقدير للشعب الفلسطيني المتمسك بارضة وعرضة وثوابته الوطنية.



