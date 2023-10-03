مصطفى مدبولي: "محدودي الدخل لهم مكان في العاصمة الإدارية" (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تحتاج إلى خلق مليون فرصة عمل على الأقل، موضحًا أنه كان من الظلم تحميل القطاع الخاص مسئولية خلق هذا الكم الرهيب من فرص العمل في فترة دقيقة من عمر هذه الدولة.



أضاف "مدبولي"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، على قناة "إكسترا نيوز": "القطاع الخاص يخلق مناطق تجارية وإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ويسهم في عشرات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى وجود أحياء سكنية سيتم بناؤها منها ما هو موجه لمحدودي الدخل".

تابع رئيس الوزراء: "كل ما انتهينا منه هو جزء من المرحلة الأولى، ومن المخطط للعاصمة الإدارية الجديدة أن تستوعب ما بين 6.5 إلى 7 ملايين نسمة، وهو حجم كبير جدًّا من السكان، ويتم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة حتى تكون لكل الفئات مثل الشباب ومحدودي الدخل والمتوسط وفوق المتوسط حتى المستويات الأعلى وسيكون مكانًا لائقًا به جودة حياة لأولادنا وأطفالنا حتى يعيشوا بها".

واصل: "كنا نتحدث عن 350 ألف إلى 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ستوفرها العاصمة الإدارية الجديدة طوال السنوات الست الماضية، وكل يوم يأتي هنا مئات الآلاف من الشباب المصريين من أجل العمل، وهو ما يعني أن العاصمة الإدارية تصرف على مليوني إنسان يستفيدون من هذا المشروع إن تم توفير 400 ألف فرصة عمل، كما أن فرص العمل من كل مكان بمصر وليس القاهرة فقط، ولكن أقصى الصعيد والوجه البحري وسيناء".