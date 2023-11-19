محافظ سوهاج يستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوفد المرافق لها، خلال زيارتهم للمحافظة، ضمن البرنامج التثقيفي للمجلس والذي يجوب كافة محافظات وجامعات مصر، للتثقيف السياسي لذوي الإعاقة وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف الإعاقة بسوهاج .

ورحب محافظ سوهاج بالدكتورة إيمان كريم، والوفد المرافق لها، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم الدعم لكافة أنشطة ذوي الإعاقة باعتبارهم جزء أصيل لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مؤكدا وضعهم في عين الإعتبار خلال استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية القادمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم في الوصول إلى اللجان الإنتخابية بكل سهولة ويسر.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، عن شكرها المحافظ ومجهودات محافظة سوهاج في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على استعداد المجلس التام لتقديم خبراته الفنية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظة، وتقديم التدريبات اللازمة لرفع كفاءة العاملين في أي قطاع يعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقشت المشرف العام على المجلس خلال اللقاء آليات التشبيك الممكنة بين المجلس والمحافظة على أكثر من مستوى عن طريق وحدة الإعاقة بالمحافظة وكافة الإدارات الفنية بالمجلس.

وقال الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، إن سوهاج من أولى المحافظات التي قامت بتطبيق نظام الاتاحة المكانية بشوارع المدينة، والمؤسسات الحكومية، ومشروعات الطرق والكباري، والمطاعم، والمستشفيات الحكومية والخاصة، وتطبيق نظام الإتاحة المعلوماتية للصم وذوي الإعاقة البصرية بالمصالح الحكومية والخدمات العامة، وتطبيق نظام الدمج في العمل والدمج التعليمي والدمج المجتمعي بكافة القطاعات، مشيرا إلى الكتاب الدوري الذي أصدره السيد محافظ سوهاج بإتاحة نسبة الـ 5% لذوي الإعاقة في الحصول على المحلات والبازارات الخاصة بالأسواق والمشروعات الجديدة التي تطرحها المحافظة، لافتا إلى أن النسبة قد وصلت إلى 10% لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض المشروعات.