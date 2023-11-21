عرض الفيلم السعودي "ناقة" على منصة عالمية

بعد جولته الناجحة في عدد من المهرجانات العالمية، أعلنت منصة نتفليكس عن عرض الفيلم السعودي ناقة naga، وذلك في الـ7 من ديسمبر المقبل.

العرض العالمي الأول لفيلم ناقة

كان العرض العالمي الأول لفيلم ناقة naga، للمُخرج مشعل الجاسر، بحضور أبطال العمل، “أضواء بدر” و“يزيد المجيول”، في مدنية تورنتو الكندية، ضمن فعاليات الدورة 48، لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، فيما تحدث أبطال العمل عن الفيلم في ندوة بعد عرضه مباشرة.

ردود فعل إيجابية حول فيلم ناقة

حصل فيلم ناقة على ردود فعل إيجابية واسعة، وانطباعات نقدية جيدة بعد عرضه في مهرجان تورنتو، حيث أجمع الأغلبية من النقاد والجمهور، على جمال الموسيقى التصويرية، والتصوير، بالإضافة لحركة الكاميرا، التي كان له تأثيرًا على سيناريو الفيلم، فكتب أحد النقاد عن الفيلم: “كنت منبهرًا لدرجة، أني لم أستطع تحريك عيناي عن الشاشة”.

فيما قال ناقد آخر: "أفضل فيلم شاهدته في المهرجان حتى الآن، تصوير سينمائي مجنون، وطاقم عمل رائع خصوصًا الجمل، يعد هذا العمل حتى الآن أفضل فيلم شاهدته في المهرجان، لم تكن هناك لحظة مملة أبدًا، التصوير السينمائي مذهل، لقد كنت أضحك، ثم بعد لحظات قليلة كنت ارتجف في مقعدي من الخوف".

تواجد عالمي لـ ناقة في تورنتو

وعرض فيلم، المُخرج مشعل الجاسر، NAGA في أكبر قاعات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، فيما نفذت معظم تذاكر العرض قبل ٣ أيام من العرض، حيث أصبحت قاعة العرض شبه ممتلئة.

قصة وأبطال فيلم ناقة

فيلم "ناقة" من إخراج مشعل الجاسر، وهو من بطولة الفنانة السعودية "أضوى بدر" والفنان السعودي "يزيد المجيول"، ومن إنتاج "المعتز الجفري"، وتشارك في إنتاجه نيتفلكس، واستوديو تلفاز 11.

يروي فيلم "ناقة" قصة شابة تقطّعت بها السبل في الصحراء، للعودة إلى منزلها قبل فترة حظر التجوّل، تحت تهديد العقاب الشديد من والدها الصارم.