أحمد عيسى: الوزارة حريصة على التعاون مع القطاع الخاص

فى ختام فعاليات المعرض الدولى الـ 43 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية

وزير السياحة: مطلوب تكاتف الجميع لتحقيق خطة الوصول للمستهدف لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

القطاع الفندقى فى مصر لديه فرص نمو كبيرة بما يسهم فى الوصول إلى 400 ألف غرفة فندقية فى نهاية عام 2028

تطبيق أعلى معايير للاستدامة والسلامة الصحية بالصناعة أولوياتنا

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المنشآت الموجودة بالصناعة والعاملين بها وخاصة فى ظل دور الوزارة كرقيب ومُنَظِم ومُحفز للعمل بهذه الصناعة.

كما أشار إلى حرص الوزارة أيضاً على تحسين التجربة السياحية فى مصر والذى يأتى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة ولا سيما من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين فى المنشآت السياحية والفندقية المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تحرص على التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق النمو المستهدف والعمل على تطبيق أعلى معايير للاستدامة والسلامة الصحية بالصناعة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى ختام فعاليات المعرض الدولى لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية الذى يقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة التجارة والصناعة، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والذى يقام فى دورته الثالثة والأربعين HACE HOTEL EXPO 2023، المُتخصص فى تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية ومنتجات ومستلزمات الشركات الكبيرة والناشئة فى قطاعات الضيافة.

وخلال تفقده لأجنحة المعرض المختلفة، التقى بالمشاركين فيه، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير صناعة السياحة فى مصر، ورأيهم فى المعرض هذا العام وحجم مشاركتهم فيه، حيث أشار عدد من المشاركين إلى أن المعرض قد شهد تطوراً وتحسناً كبيراً هذا العام.

وأبدى الوزير أحمد عيسى سعادته لتواجده اليوم فى المعرض وفخره بما شاهده خلال الجولة من صناعات مصرية متميزة وعالية الجودة، متمنياً لجميع المشاركين فى المعرض التوفيق والنجاح.

وأكد على أهمية تضافر كافة الجهود بالصناعة وبذل قصارى الجهد من الجميع بما يساهم فى تحقيق خطة الوصول للمستهدف من صناعة السياحة فى مصر وهو جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ولفت إلى أن القطاع الفندقى فى مصر لديه فرص نمو كبيرة بما يسهم فى الوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة فندقية فى نهاية عام 2028 مما سيعمل على تقديم فرص عمل جديدة.

وأشار الوزير إلى دور المؤسسات التعليمية الفنية السياحية فى تحسين وتقديم مستوى متميز من جودة الخدمات وتوفير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لافتاً إلى أهمية الصناعة فى توفير فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفى ختام الجولة، قام الوزير بالتوجه للجناح الخاص بجمعية الطهاة المصريين بالمعرض، حيث قام بتسليم الجوائز للفائزين فى مسابقة الطهى Young Chef.

كما حرصت الشركة المنظمة للمعرض وجمعية الطهاة المصريين على إهداء الوزير هدية تذكارية تقديراً للجهود التى يقوم بها وحرصه على الدعم المستمر للقطاع الخاص والذى برز من خلال تلبيته لدعوة الحضور اليوم.

شارك فى الحضور غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة، وعادل المصرى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ويسرى حجازى مدير عام ومنسق المعرض.

يذكر أن هذا المعرض يعد من أكبر وأبرز المعارض التجارية الدولية فى مصر، وهو متخصص فى تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية فى مصر، ومستلزمات المخابز، والحلوانى، والآيس كريم، ومعدات التنظيف ومعدات السوبر ماركت وجميع المنتجات الضرورية للشركات الكبيرة والناشئة فى قطاعات الضيافة، بالإضافة إلى أربعين عامًا من الخبرة المتميزة فى هذا المجال.

كما أن هذا المعرض يقام سنوياً وهو عبارة عن شبكة رسمية لتبادل الأعمال والمعلومات، والتعليم، والأدوات التكنولوجية العالمية عالية المستوى، ولوازم ومستلزمات الفنادق والمطاعم والضيافة فى مصر.