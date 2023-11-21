يد الأهلي يواجه طلائع الجيش بدوري المحترفين

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، في تمام الرابعة مساءً، على صالة اتحاد الشرطة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

تأتي المباراة بعد أيام قليلة من الفوز الذي حققه الفريق على هليوبوليس بنتيجة ٣٦-٢٨.

وأكد ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق على صعوبة المرحلة الحالية في الموسم الجاري، بسبب تلاحم المباريات وقوة المواجهات، لافتاً إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في الاستمرار بتحقيق الانتصارات.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس، وخلالها قدم اللاعبون مباراة كبيرة بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم رجال يد الأهلي بنتيجة ١٨-١٠، ثم استمر التفوق لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة ٣٦-٢٨.