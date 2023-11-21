اندلع حريق داخل معمل تحاليل شهير بالمهندسين

اندلع حريق داخل معمل تحاليل شهير بمنطقة المهندسين صباح اليوم الثلاثاء وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع أحمد عرابي.

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور قسم العجوزة.

وتبين بالفحص اندلاع حريق بجهاز تكييف خاص بغرفة العينات داخل المعمل وتمام الإخماد دون إصابات.