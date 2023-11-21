3.5 مليون فدان جديد.. إنجازات الزراعة في السنوات السابقة لم تحدث منذ 50 عامًا

أكد الكاتب الصحفي رضا المسلمي، أن الظروف والأحداث العالمية الساخنة لم تثني الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الاهتمام بالشأن الداخلي والقضايا المحلية لا سيما الأمن الغذائي التي تعتبر من قضايا الأمن القومي.



وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي من الموضوعات المهمة جدا التي ترتبط بملف الزراعة، مؤكدا أن ملف الزراعة تحقق فيه إنجازات خلال الـ10 سنوات الأخيرة لم تتحقق في 50 عاما.



وأوضح رضا المسلمي، أن مشروعات مثل 1.5 مليون فدان ومشروع الريف المصري ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكى الخير، أضافت 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية، بعدما قلصت حالات التعدي على الأراضي، الرقعة الزراعية مما أدى إلى انخفاض إنتاج المحاصيل، مؤكدا أن إصدار قانون المصالحة في مخالفات البناء كان ضرورة ملحة، لأنه سيكون هناك وقفة حاسمة مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.



ولفت إلى أن من أهم مشروعات الري، «تبطين الترع» الذي ساهم في توفير فاقد كبير من مياه الري، فضلا عن مشروعات الصرف الزراعي ومعالجة الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر.