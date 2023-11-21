الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة السعودية والأردن اليوم في تصفيات كأس العالم

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد منتخب الأردن والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

txt

منتخب كوت ديفوار يفوز على جامبيا بتصفيات كأس العالم 2026

txt

موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026

يدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل تحقيق العلامة الكاملة والفوز الثاني على التوالي وتأكيد صدارته لجدول ترتيب المجموعة.

ويحتل منتخب الصقور صدارة مجموعته بعد الفوز على باكستان برباعية دون رد في مباراة الجولة الأولى، سجل الأهداف صالح الشهري "هدفين"، وعبدالرحمن غريب و عبدالله رديف.

تشكيل المنتخب السعودي أمام الأردن اليوم :

حارس المرمى: العويس 

الدفاع: البليهي – عون – تمبكتي - كادش 

الوسط: عبد الحميد - المالكي - عباس الحسن

الهجوم: هزازي – الشهري – رديف

موعد مباراة السعودية والأردن اليوم والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد الأردن في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع المباراة عبر قناة Alkass One HD بصوت المعلق أحمد الطيب.

الجريدة الورقية