موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026

يواصل المنتخب الأردني استعداداته لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره السعودي، ضمن تصفيات كأس العالم نسخة 2026، والتي تستضيفها الثلاثي أمريكا وكندا والمكسيك.

ويبحث المنتخبان عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المرتقبة، والتي يشهدها ستاد عمان الدولي.

وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز على نظيره الباكستاني برباعية نظيفة، بينما تعادلت الأردن مع طاجيكستان بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

موعد مباراة الأردن والسعودية والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأردن أمام السعودية في السادسة من مساء الغد الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب عمان الدولي.

بينما ستُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث تصفيات آسيا وأفريقيا لكأس العالمي 2026.

في سياق متصل، علق مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي على مواجهة الأردن، حيث قال: "بالرغم من صعوبة اللقاء، لكن نتمنى أن يحالفنا الحظ، ونستطيع تحقيق الفوز".

فيما علق على القدرات التي يمتلكها المنتخب الأردني، فقال: "بالطبع، نحن قمنا بدراسة النقاط سواء الضعف والقوة لديهم، حيث إنهم يمتلكون فريقًا منظمًا وقويًا ونحترمه جيدًا".

وأضاف مانشيني تصريحاته: "نحاول البحث عن الفوز خلال كل المباريات التي نخوضها، حيث إننا لم نضمن التأهل بعد".

وأتم مدرب السعودية: "يجب علينا أن نبذل الجهد والمثابرة لتجميع أكبر عدد من النقاط.. سنخوض المواجهة بتركيز عالٍ، وكلنا أمل بإنجاز المطلوب".