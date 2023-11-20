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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب كوت ديفوار يفوز على جامبيا بتصفيات كأس العالم 2026

كوت ديفوار
كوت ديفوار

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجامبي بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة، والتي تشهدها أمريكا وكندا والمكسيك، في المباراة التي شهدها ملعب بنجامين مكابا.

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نجح المنتخب الكوت ديفواري في تحقيق التقدم بالهدف الأول على نظيره الجامبي خلال الشوط الأول، عن طريق اللاعب كريستيان كوامي في الدقيقة الـ 45.

بينما أضاف زميله سيكو فوفانا الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

ترتيب مجموعة كوت ديفوار وجامبيا

يحتل منتخب كوت ديفوار “ساحل العاج” صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحل نظيره الجابوني في المركز الثاني بنفس الرصيد، وبوروندي في المركز الثالث بثلاث نقاط.

فيما يحل المنتخب الكيني في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط، وجامبي في المركز الخامس بصفر من النقاط، بينما يتزيل منتخب سيشل المجموعة بدون نقاط.

وكان المنتخبان قد بدؤا المباراة بالتشكيل التالي:

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