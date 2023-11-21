الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية وتوقعات بسقوط أمطار ببعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية في معظم المحافظات اليوم، بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير، ويتزامن معه مرتفع على سطح الأرض، مشيرة إلى تلاشي فرص سقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية.

سقوط أمطار خفيفة

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك سقوط أمطار خفيفة في بعض مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة من اليوم، وسوف تكون غير مؤثرة تمامًا على أي أعمال الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة حول أو أقل من المعدل الطبيعي لها بحوالي درجة مئوية، متوقعة تسجيل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 25 لـ 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، لذلك يكون الطقس خريفي مائلة للأجواء الشتوية.

انخفاض قيم درجات الحرارة

وتابعت، أن الطقس سيكون خريفي معتدل تماما على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات النهار، وتحديدًا في فترة الظهيرة، بينما تنخفض قيم درجات الحرارة مع دخول فترة الليل وغياب أشعة الشمس، وبالتالي يزداد الشعور بالبرودة.