الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن حالة الطقس (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشددة على أن البلاد شهدت أمس ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة:

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه تم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف أنحاء الجمهورية وانخفاض في قيم درجات الحرارة، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي يتجه إلى الناحية الشرقية وتأثير سقوط الأمطار سيكون منحصرا على السواحل الشمالية الشرقية وهى دمياط ورفح وبورسعيد والعريش، مؤكدة أن هناك احتمالية تكون السيول على سيناء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار ستقل على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مؤكدة أنه قد تصل أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وستعتدل سرعات الرياح عن الأمس وستكون موجودة على السواحل الشمالية وبعض المناطق من جنوب سيناء.

وتابعت: “سيكون هناك اضطراب حركة الملاحة واستمرار انخفاض درجات الحرارة”، كاشفة عن موعد تحسن الأحوال الجوية، منوهًا بأن تحسن الأحوال سيكون بداية من غدا الثلاثاء.



وفي وقت سابق، أكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، استمرار التقلبات الجوية اليوم الإثنين ولكن أقل حدة من الأمس، وتتمثل في سقوط أمطار متفاوتة من محافظة إلى أخرى بالإضافة إلى نشاط للرياح يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة، انخفاض الحرارة.

وشددت على أنّ اليوم هناك استمرار في تأثر البلاد بوجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وأيضا المنخفض السطحي الموجود على سطح البحر المتوسط، لكن المنخفض السطحي بدأ في التحرك اتجاه المناطق الشرقية في شرق جمهورية مصر العربية، وبالتالي التأثير الأكبر اليوم سيكون على المنطقة الشرقية.

سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية في محافظات دمياط وبورسعيد ومنطقة رفح والعريش، وستكون هناك أمطار متوسطة على بعض الأماكن مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مطروح والدقهلية ومحافظات جنوب الوجه البحري.

وتابعت: “قد تصل فرص أمطار خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة من اليوم، كما سيحدث اعتدال في سرعة الرياح عن الأمس إلى حد بعيد، وستنحصر سرعات الرياح في بعض الأماكن في جنوب سيناء وسواحلنا الشمالية”.