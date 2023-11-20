الأرصاد تكشف حالة الطقس الساعات القادمة.. والعظمى بالقاهرة 24

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة، إذ يسود الساعات المقبلة طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتشهد البلاد تلك الفترة فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.