وظائف خالية لخريجي هندسة وعلوم وحاسبات... اعرف الشروط

وظائف خالية 2023.. يبحث الكثير من المواطنين عن الوظائف الخالية، حيث أعلنت شركة أبوقير للأسمدة، عن توافر وظائف خالية لخريجي هندسة وعلوم وحاسبات لأبناء الإسكندرية والبحيرة، وذلك لحاجتها إلى شغل تلك لوظائف من حملة المؤهلات العليا.

ويتاح التقديم خلال الأيام الجارية وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، وذلك بحسب الإعلان الرسمي من مركز التطوير المهني بجامعة الإسكندرية، للتسهيل على الراغبين في التقديم.

وظائف هندسية خالية في الإسكندرية

جاءت الوظائف الخالية في الوظائف الهندسية لخريجي كلية الهندسة من جامعات الإسكندرية، القاهرة، عين شمس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وطبقًا التخصصات التالية:

- مهندس تشغيل تخصص هندسة كيميائية، هندسة الغاز والبتروكيماويات.

- مهندس صيانة ميكانيكية تخصص ميكانيكا (قوى، إنتاج)، كهروميكانيكا، ميكاترونيك.

- مهندس كهرباء تخصص كهرباء قوي، كهروميكانيكا.

- مهندس أجهزة تخصص كهرباء اتصالات، حاسبات واتصالات.

وظائف خريجي علوم

كما يتوافر وظائف لخريجي كلية العلوم من جامعات “الإسكندرية، القاهرة، عين شمس”، وطبقًا للتخصصات التالية:

«علوم بيئية، كيمياء خاصة، كيمياء وفيزياء".

وظائف لخريجي كلية الحاسبات

كما تتوافر فرص عمل لخريجي كلية الحاسبات من جامعات الإسكندرية، القاهرة، عين شمس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للعمل بوظيفة مشغل شاشة تحكم.

شروط التقديم للوظائف

- العمل بنظام الورادي المتغيرة 12 ساعة.

- أن يكون المتقدم من خريجي دفعة 2018 وما بعدها وبتقدير عام لا يقل عن (جيد).

- لا يزيد سن المتقدم على 28 عامًا وقت نشر الإعلان.

- من المقيمين بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

- تأدية الخدمة العسكرية او الإعفاء النهائي منها.

التقديم من خلال الموقع الالكترونى

‎‏يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لشركة أبو قير للأسمدة، في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري، ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل ذلك الإعلان أو التي تقدم باليد وترد بعد هذا الميعاد.