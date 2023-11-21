الكيلو بـ230 جنيهًا.. تعرف على أسعار السمك في أسواق البحيرة

تعيش أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة بقرى ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر نوفمبر 2023، استقرارًا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة ما بين 65 لـ 75 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة ما بين 55 لـ 60 جنيهًا للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة ما بين 40 لـ 50 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البوري ما بين 90 لـ 110 جنيهات للكيلو حسب الحجم، بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم ما بين 230 لـ 280 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة ما بين 200 لـ 220 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة ما بين 170 لـ 190 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد ما بين 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار السردين البلدى ما بين 55 لـ 70 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط ما بين 160 لـ 180 جنيهًا للكيلو، كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة ما بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.