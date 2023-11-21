الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تمثل افريقيا في اجتماعات مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات "المطارات تبتكر 2023"

بوابة الوفد الإلكترونية

حضر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمستشار الاقليمي بمجلس ادارة المجلس العالمي  للمطارات اجتماعات مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات وذلك ممثلا  عن قارة افريقيا والذي عُقد ضمن  فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات لاقليم اسيا والشرق  الاوسط تحت عنوان"Airports Innovate"  بمسقط.

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الخدمات الأرضية لمصر للطيران توقع عقداً جديداً مع (TAS)

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مصر للطيران تعقد اجتماعات تنسيقية مع شركاء صناعة النقل الجوي حول العالم

وقد شهد الحدث العالمي  مشاركة فعّالة من قبل قادة المطارات وشركات التكنولوجيا ، حيث تم مناقشة مستقبل صناعة المطارات واعتماد أفكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.

 

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