الخدمات الأرضية لمصر للطيران توقع عقداً جديداً مع (TAS)

إبراهيم فوزى: سنقدم خدماتنا الأرضية لصالح (Tailwind airlines) التركية التى تسيِّر رحلاتها لمطارى شرم الشيخ والغردقة

خلال فعاليات اليوم الثانى بمعرض Dubai Airshow وقّعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عقدا جديدا مع وكيل الخدمة شركة TAS) Tiger Aviation Services) لخدمات الطيران لتقدم خدماتها الأرضية لصالح أحد عملائها وهى شركة (Tailwind airlines) التركية.

شهد مراسم التوقيع، المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعمر التلاوى نائب رئيس شركة TAS، حيث قام بتوقيع العقد اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وعلى التلاوى نائب العضو المنتدب لشركة TAS بحضور محمد فكرى المدير العام التجارى لشركة TAS.

ومن جانبه صرح اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بأنه بموجب هذا التعاقد ستقدم الشركة خدماتها الأرضية لصالح شركة (Tailwind airlines) التركية التى تسيّر رحلات جوية بواقع 4 رحلات أسبوعياً لمطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين، مضيفاً أن الشركة تسعى دائماً إلى زيادة عملائها بالمطارات المصرية الذين بلغوا (169) عميلاً، و(17) وكالة والعمل على تحديث أسطول معداتها لخدمة جميع طرازات الطائرات، كما تستهدف التوسع فى الأسواق العالمية.