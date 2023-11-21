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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاهلي يعلن توفير أوتوبيسات مجانية لنقل الجماهير غدًا لمؤازرة فريق السلة أمام الاتحاد

سلة الأهلي
سلة الأهلي

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير القلعة الحمراء إلى الإسكندرية غدًا الثلاثاء، لمؤازرة الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري .

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ومن المقرر أن تتحرك من أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا،، ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

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