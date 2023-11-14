سلة الاتحاد تتفوق على الجزيرة والمحترف يتألق فى وجود مصيلحى

فاز الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الكابتن أحمد عمر المدير الفنى على نظيرة بفريق الجزيرة بنتيجة ٧٧-٦٥ اى بفارق ١٢ نقطة بصالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد بالشاطبى فى مباراة الذهاب من دور ال٨ من بطولة الدورى المرتبط رجال

وشهدت المباراة تألق المحترف الاجنبى "كريس كروفورد" الذى أستطاع فى اول مشاركة له اليوم أن يندمج مع الاعبين فى وقت قصير حيث شهدت المباراة تحرك كريس بثقة كما شهدت المباراة تألق لكل من اللاعبين على محمد وياسر صالح وميدو طه

كما أدار الكابتن أحمد عمر المباراة بحرفية عالية حيث استطاع ان يعبر بفريقه امام الجزيرة من الكوارتر الثالث وحتى نهاية الرابع وبذلك استطاع المدير الفنى إعادة التوازن للفريق بعد تخطى صفحة البطولة العربية الاخيرة بالدوحة والتى كانت اول مواجهاته فور تولى مهام الفريق فى وقت قصير

يذكر أن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى قد حضر مباراة المرتبط والتى أنتهت بفوز الاتحاد ٥٤-٤٩ وبعدها قام بتهنئة الكابتن عمرو ابو الخير رئيس قطاع الناشئين لكرة السلة بزعيم الثغر على المجهود والنتائج التى يشهدها القطاع تحت قيادته

كما أجتمع مصيلحى عقب مباراة الفريق الاول مع اللاعبين والجهاز الفنى وطالبهم بالتركيز فى المبارايات القادمة مشيرا الى ان النتائج السابقة والفوز بالعلامة الكاملة فى الدور التمهيدى لا يعد مؤشر بالنسبة للمواجهات القادمة وطالبهم بالحفاظ على روح الفريق من أجل تحقيق البطولات وعودة أسم الاتحاد لسابق عهده فى كرة السلة

وأختتم رئيس نادى الاتحاد السكندرى تعليماته بضرورة التركيز واللعب بروح الفريق