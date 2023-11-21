نادر السيد: أتحفظ على قرار عرض ثلاثى الزمالك للبيع.. وانضمام فتوح وصبحى للمنتخب خط

قال نادر السيد حارس مرمى المنتخب الوطنى والأهلى والزمالك الأسبق،إنه يتحفظ على قرار عرض ثلاثى الفريق الأبيض للبيع بعد مغادرتهم المعسكر ولكنه يدعم قرارات مجلس الإدارة بإيقافهم وخصم جزء من مستحقاتهم المالية.

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أضاف نادر السيد خلال حواره لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" ما تعرض له اللاعبون الثلاصة عبارة عن عواقب ما قدموه وقرار مجلس إدارة نادى الزمالك سليم 100% ومتحفظ على قرار عرضهم للبيع لأن العدل هو أساس التوفيق".

تابع نادر السيد:" واستبعادهم من مباراة زد موفق جدا والكرة لن تقف على أحد ولا بد من تقويمهم والأهم أن الناس لا تستمر فى الغضب عليهم بسبب هذا الموقف،والالتزام أحد أهم أسباب النجاح فى مشوار أى لاعب".

وأكمل:" أحمد فتوح من أهم اللاعبين فى مصر فى مركزه، وكذلك محمد صبحى وكمان ضد قرار انضمامهما لمعسكر المنتخب الوطنى المقام حالياً ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026".

واستطرد نادر السيد حديثه عن المنتخب الوطنى:" مع زيادة عدد المنتخبات فى كأس العالم أصبح الوصول له ليس تحدى ولكن الأهم م ذلك هو الأداء فى البطولة،وهو ما ننتظره من كتيبة المنتخب الوطنى مع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى".

وتحدث نادر السيد عن اختيارات وائل رياض المدير الفنى لمنتخب 2005 للاعبين قائلاً:" أنا ضد اتهامات المجاملة والواسطة ولست مع من يدعى ذلك،وكل الاتهامات التى يتعرض لها وائل فى اختياراته غير سليمة وفيها سوء ظن".





