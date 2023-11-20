كواليس بيان إعتذار فتوح للزمالك والجماهير

يستعد اللاعب أحمد فتوح “المغضوب” عليه من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره، لتقديم بيان رسمي علي خلفية أزمته الأخيرة مع إدارة النادي، والتي عوقب علي إثرها بتجميده وعرضه للبيع.

وكشف أكثر من مصدر مقرب من احمد فتوح أن اللاعب لم يعتذر في الفترة الماضية بسبب انتظاره لنهاية معسكر منتخب مصر وخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تقديم إعتذار إلي إدارة وجماهير نادي الزمالك في بيان رسمي عبر حساباته الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي، بجانب بيان ورقي لمجلس الإدارة.

ويأمل فتوح في العودة مرة أخري للمشاركة بعد قرار تجميده الذي صدر من قبل مجلس الإدارة في الإجتماع الأخير بجانب خصم 25% من مستحاقته لهذا الموسم.

ومن المقرر أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة عقب عودته من المنتخب حتي نهائية فترة الإيقاف الموقعة عليه.

فتوح يتلقي عرض من السعودية لضمه يناير المقبل

كشف سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح عن تلقيه عرضاً سعودياً لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

أكد وكيل فتوح في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية أن اللاعب تلقى عرضاً رسمياً من نادي الإتفاق السعودي خلال الساعات الماضية.

وأكمل أنه سيتم إرسال العرض لنادي الزمالك بشكل رسمي لدراسته خلال الفترة المقبلة، مع عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر عقب إنتهاء مباراة سيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.