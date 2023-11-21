الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يغير خطته بشأن مستقبل أحمد فتوح في حالة واحدة

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يقدم اعتذار حتى الآن لإدارة النادي.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك محاولات مستمرة من عمرو الجنايني وممدوح عباس حتى الآن من أجل تقريب وجهات النظر، ولكن الزمالك حتى الآن متخذ قراره بشأن عرضه للبيع".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك قد يغير خطته وقراراه بشأن عرض أحمد فتوح للبيع، وهو أن يقدم اعتذار رسمي موقع منه، بالإضافة إلى توقيعه عقود التجديد".

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