الزمالك يغير خطته بشأن مستقبل أحمد فتوح في حالة واحدة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يقدم اعتذار حتى الآن لإدارة النادي.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك محاولات مستمرة من عمرو الجنايني وممدوح عباس حتى الآن من أجل تقريب وجهات النظر، ولكن الزمالك حتى الآن متخذ قراره بشأن عرضه للبيع".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك قد يغير خطته وقراراه بشأن عرض أحمد فتوح للبيع، وهو أن يقدم اعتذار رسمي موقع منه، بالإضافة إلى توقيعه عقود التجديد".