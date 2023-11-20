فيتوريا يهدد صبحي وفتوح بالإستبعاد من منتخب مصر

عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر جلسة مع الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك بعد الفوز على سيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأكد الإعلامي سيف زاهر في تصريحات عبر فضائية “ أون تايم سبورتس” أن فيتوريا طالب أحمد فتوح وصبحي بضرورة حل أزمتهما الحالية مع نادي الزمالك.

وأوضح أن فيتوريا أكد للاعبين أنهما مهددان بعد التواجد مع المنتخب خلال منافسات كأس أمم أفريقيا المقبلة.

واكمل أن فيتوريا أكد أنه لن يضم اللاعبين حال عدم مشاركتهما بشكل طبيعي في مباريات فريقها المقبلة، مشيراً الا أنه قد يسمح لهما فقط بالغياب عن المباراتين المقبلتين في ظل قرار إيقافهما من إدارة نادي الزمالك.