وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب يرفض مخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء لن يكون في صالح الشعب المصري ولا في صالح القضية الفلسطينية.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة ومشروعة، وتتطلب حل سياسي عادل يحقق حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أرضها.

وأشار أيضًا إلى أن سيناء هي جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا، ولا يمكن استخدامها كمكان لتهجير الأشقاء الفلسطينيين. وأضاف أن هذه المخططات تعكس محاولة لتهديد الأمن القومي المصري وتقويض الاستقرار في المنطقة.

وأعرب النائب ياسر عمر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعمه لقضيته العادلة، وأكد أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة. وشدد على أهمية حل القضية الفلسطينية بشكل شامل وعادل من خلال المفاوضات السلمية ووفقًا للقوانين الدولية.

وأكد النائب ياسر عمر على رفضه لمخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء، وهي مخططات تثير مخاوف النواب في مصر. وبهذا الرفض، يوضح النائب ياسر عمر أنه يدعم القيادة السياسية في مصر في اتخاذ القرارات التي تحقق الأمن القومي المصري.

النائب ياسر عمر

لقد تجمع النواب جميعًا حول هذا الموقف، حيث يضعون الحفاظ على الأمن القومي المصري كأولوية قصوى. يعرف النواب جيدًا أن أي خطوة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء قد تؤدي إلى زيادة في التوترات الأمنية والاجتماعية في المنطقة، وهو ما يقلق مجتمع النواب وشعب مصر بشكل عام.

يشدد النائب ياسر عمر على ضرورة تعزيز التواصل والتعاون مع الفلسطينيين وإيجاد حلول سلمية للقضايا التي يواجهونها، بحيث يتم النظر في الوضع الإنساني وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم في فلسطين دون الحاجة لنقلهم إلى أماكن أخرى.

على الرغم من أن الأمن القومي المصري يظل الأولوية، إلا أن النائب ياسر عمر يوضح أن الحل الأمثل هو العمل على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من جذوره والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب دولة إسرائيل، وذلك من أجل تحقيق السلام في المنطقة وتهدئة التوترات.

وفي الختام، أكد النائب ياسر عمر على ضرورة توحيد الصف العربي والعمل الجماعي لدعم القضية الفلسطينية والتصدي لأي محاولات لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب عن استعداد البرلمان المصري للعمل بكل ما من شأنه تحقيق السلام والعدالة في الشرق الأوسط.