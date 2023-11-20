اتفاقية السلام ليست إجبار.. برلماني يطالب بإعلان جنوب غزة خطًا أحمر

علق البرلماني عاطف مغاوري، على جلسة البرلمان التي يشهدها رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة غدا.

وقال: “بعد مرر 45 يوما من المجزرة والمحرقة الذي يتعرض له قطاع غززت ومع ما نراه من تهجير قسري لسكان القطاع من شمال القطاع إلى وسط وجنوب قطاع غزة”.



ولفت في مداخلة تليفونية برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن تصريحات الكيان الصهيوني حول تهجير سكان القطاع إلى سيناء لم تتوقف التصريحات ونحن في جلسة الغد سوف نؤكد أننا نثق في إدارة المعركة الدبلوماسية والسياسية والإنسانية وتديرها عبر المؤسسات سواء الرئاسة المصرية أو الخارجية المصرية.



وواصل: "نحتاج لاستخدام أوراق جديدة في مواجهة مخطط التهجير الذي لا يتوقف مسؤولو الكيان الصهيوني عن الحديث عنه نريد أن نعرف في جلسة الغد ماذا سوف نفعل لو استمر القصف الإسرائيلي على سكان القطاع الذي بدأ بشمال القطاع إلى وسطه وجنوبه بزعم أنه أكثر أمنا والآن القصف جنوبا؟ ماذا سنفعل ونحن مقبلين على فصل الشتاء في حال استمرار القصف ودفعهم للنزوح على حدود مصر".



وأتم: “كما أعلنا سرت خط أحمر لازم نعلن جنوب غزة خطا أحمر، واتفاقية السلام ليس قدر محتوم علينا، ومن حق مصر اتخاذ ما تراه ملزما، ماذا سنفعل لو استمرت إسرائيل في تهجير الفلسطينيين”.