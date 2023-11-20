منظمة الصحة العالمية: نقل 12 من الأطفال الخدج من غزة إلى القاهرة جوا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس على منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الاثنين، إن 12 من الأطفال الخدج الذين تم إنقاذهم من مستشفى الشفاء في غزة نقلوا جوا إلى القاهرة.

كان المسعفون قد نقلوا 28 من الأطفال الخدج عبر حدود غزة مع مصر في وقت سابق اليوم بعد إنقاذهم من المستشفى الواقع في الجزء الشمالي من القطاع والذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه يشعر بالفزع من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة، والذي قال إنه أدى إلى مقتل 12 شخصا، بينهم مرضى، وذلك نقلا عن تقارير لم يحددها.

وتابع على منصة التواصل الاجتماعي إكس: ينبغي ألا يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون لمثل هذا الرعب أبدا، وخاصة أثناء وجودهم داخل مستشفى.

ولليوم الـ45 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 سيدة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 60 صحفيا.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن إجمالي عدد الجرحى بلغ أكثر من 31 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.