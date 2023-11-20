مدارس الدقهلية تبدأ تصفية الطلاب المتقدمين لمسابقة " أجمل صوت"

تبدأ مدارس الدقهلية في مراحلها الثلاث الابتدائية والاعدادية والثانوية في 17 إدارة تعليمية غدا تصفية الطلاب المتقدمين لمسابقة " أجمل صوت" والتي أطلقها وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان مؤخرا بإشراف وتنفيذ مدير عام إدارة الخدمات والأنشطة الطلابية الدكتور حازم الألفي ومدير إدارة الأنشطة الدكتورة جميلة على وموجهي التربية الموسيقية .

إظهار الأصوات…

وتهدف المسابقة إلى إظهار الأصوات وتقديم الموهوبين من الطلاب الذين يتمتعون بأصوات مميزة ، وأوضح الدكتور حازم الألفي بأنه تم التنسيق مع موجهي الموسيقى بمديرية التربية والتعليم لوضع معايير فنية لاختيار الأصوات الجميلة ، حيث تتم مرحلة التصفية على مستوى المدارس غدا وحتى يوم 23 نوفمبر الجاري ، كما سيتم تصفية المتقدمين على مستوى الادارة من يوم 3 ديسمبر المقبل وحتى يوم 14 ديسمبر ، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد التصفية النهائية على مستوى المديرية بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول على مسرح مدرسة الشهيد أحمد حسين الرسمية للغات ، وسيتم اختيار الفائزين من المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية .

تقييم الأعمال…

ولفت الدكتور حازم الألفي بأنه سيتم تقييم الأعمال من لجنة من كلية التربية النوعية قسم الموسيقى ومختصين في الغناء بإشراف توجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية والادارات التعليمية .

أنشطة ومسابقات

يذكر أن إدارة الخدمات بمديرية التعليم بالدقهلية تنفذ العديد من الأنشطة وإقامة المسابقات للاكتشاف الطلاب الموهوبين في مجال القراءة والثقافة العامة والفن والابداع انطلاقا من الحرص على أن تكون المدرسة بيئة خصبة للمواهب في مختلف المجالات .

ناصر شعبان