إسرائيل تستدعي سفيرها لدى جنوب إفريقيا للتشاور

قالت وزارة خارجية الاحتلال، اليوم الإثنين، إن إسرائيل استدعت سفيرها لدى جنوب إفريقيا للتشاور بعد تصريحات جنوب إفريقية صدرت مؤخرا.

قال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا يوم الخميس إنه سيدعم تحركا برلمانيا يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد.

واستدعت جنوب إفريقيا، التي تنتقد بشدة الحملة الإسرائيلية في غزة ضد حماس، دبلوماسييها من إسرائيل.

ولليوم الـ45 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 سيدة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 60 صحفيا.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن إجمالي عدد الجرحى بلغ أكثر من 31 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.