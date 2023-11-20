نادين السلعاوي: الأهلي بدا العودة لمسار البطولات

أكدت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أن الفوز ببطولة كأس السوبر المصري على حساب فريق ‏الجزيرة جاء في توقيت مثالي للغاية.‏

وأوضحت أن الفوز بالبطولة بعد أيام قليلة من خسارة لقب دوري المرتبط جاء ليمنح رسالة بأن الفريق بالفعل بدأ العودة إلى مسار ‏البطولات، وسوف تشهد الفترة المقبلة المزيد من حصد الألقاب.‏

وأشارت اللاعبة إلى أن الجهاز الفني نجح في التحضير المناسب للمباراة، خاصة على الصعيد النفسي وخلق دوافع قوية، والتأكيد أن كل بطولة يدخلها الفريق تمثل أولوية كبيرة لكامل منظومة النادي.‏

وشددت على أن الفريق ما زال لديه ما يقدمه للجماهير، وما زال هناك فرصة لحصد المزيد من البطولات والألقاب خلال الفترة القادمة.‏