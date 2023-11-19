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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخطيب يجتمع مع لاعبات سلة الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

اجتماع الخطيب ولاعبات
اجتماع الخطيب ولاعبات سلة الأهلي

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع مع لاعبات الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» وجهازهن الفني والإداري والطبي، في حضور الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. 

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وتحدث رئيس النادي عما حققه الفريق من نتائج رائعة في الموسم الماضي، وحصده كل البطولات التي شارك فيها، وأن هذا الإنجاز من المفترض أن يمنح الفريق دوافع جديدة لمواصلة المسيرة المتميزة.

وأشار رئيس النادي إلى أن النتائج الأولية في بداية هذا الموسم لم تكن بالقدر الذي يليق بالفريق وإمكاناته الفنية والبدنية.

واكد الخطيب " أنه لا بد أن تكون هناك مراجعة سريعة والوقوف على أسباب ذلك، خاصة أنه يبدو أن النجاحات التي تحققت في العام السابق البعض قد ارتكن إليها ، وهو ما حذر منه في حفل التكريم الذي أقيم في نهاية الموسم الماضي.. وأن هذا الأمر يتنافى مع سياسة النادي.. لأن طموح الأهلي وجماهيره بلا حدود."

واتم حديثه : " حصد البطولات يحتاج لمضاعفة الجهد، لكي يستمر بالشكل وبالمستوى اللذين يليقان بالنادي وتاريخه.. وأكد الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في الفريق وجهازه الفني لتدارك الموقف سريعًا، وتحقيق ما تعود عليه الجميع من هذه المجموعة المتميزة من اللاعبات صاحبات الإمكانات الكبيرة "
 

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