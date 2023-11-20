ثقافة المعابدة تروي قصص عالم الحيوان

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

أقيمت ورشة "عالم الحيوان" في قصر ثقافة المعابدة برئاسة منصور عبد الحكيم، بمشاركة الأطفال وإشراف المدربة ثناء محمود. تركزت الورشة على تقديم قصص مشوقة حول الحيوانات الأليفة، البرية، البحرية، والشرسة.

بدأت ثناء محمود بشرح عن الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط والأرانب. قدمت للأطفال فهمًا أعمق لماهية الحيوانات الأليفة ودورها في حياتنا اليومية. تحدثت بإثارة عن ما يمكن أن تعطيه الحيوانات الأليفة من وفاء وحب غير مشروط، ما أدى إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال حول الحاجة إلى رعاية الحيوانات واحتضانها كأصدقاء ومرافقين لنا.

استكملت ثناء محمود الورشة بشرح الحيوانات البرية بطريقة غامرة. سردت قصصًا مشوقة عن الأسود والنمور والفهود، مما أثار اهتمام الأطفال وخفقان قلوبهم من التوتر والإثارة. شرحت المدربة أهمية المحافظة على بيئة الحيوانات البرية وحمايتها من التهديدات البشرية. حثت الأطفال على المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على حيوانات البرية ومواطنها.

ومن بين القصص المشوقة التي قدمتها ثناء محمود، كانت تلك المتعلقة بالحيوانات البحرية. تكلمت عن الحيتان والدلافين والسلاحف، وأثرى الأطفال بأدق تفاصيل حول حياة هذه الكائنات البحرية الرائعة. ركزت المدربة على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية ومخاطر التلوث البحري، وحثت الأطفال على المساهمة في حماية وتنظيف الشواطئ والمحيطات.

في الجزء الأخير من الورشة، تطرقت ثناء محمود إلى الحيوانات الشرسة مثل الأسود والنمور والكروكوديلات. قدمت قصصًا مشوقة عن قوة وشجاعة هذه الحيوانات، ولكنها أكدت أيضًا على أهمية احترام الحيوانات الشرسة والابتعاد عنها في بيئتها الطبيعية.

انتهت الورشة بتوزيع شهادات المشاركة لجميع الأطفال، مما أعطىهم شعورًا بالإنجاز والفخر. وتركت الورشة أثرًا إيجابيًا في نفوس الأطفال، حيث أتاحت لهم الفرصة لتعلم الأمور الجديدة وتوسيع معرفتهم عن عالم الحيوان. تعززت لدى الأطفال أيضًا المسؤولية تجاه البيئة والحيوانات، وأدركوا أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الحفاظ على الحيوانات وبيئتها.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات