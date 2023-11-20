ما خطة الزمالك التسويقية للعبور من أزماته المالية؟

تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الفترة القادمة تقديم خطة تسويقية كبيرة لعلاج أزمات القلعة البيضاء المالية خلال الفترة الراهنة بهدف عودة الاستقرار لميت عقبة.

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ويمتلك إدارة الزمالك ورقتين رابحين في المجلس، المهندس هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك حيث يمتلك خبرة كبيرة للدعاية والاعلان وهاني برزي صاحب إحدى شركات الصناعات الغذائية وعضو مجلس إدارة الزمالك ويمتلك خبرة كبيرة في مجال التسويق.

هاني شكري

سوف تعكف إدارة الزمالك حمل الإدارة التسويقية على هذا الثنائي للخروج من أزمات الفريق .

وعلمت بوابة الوفد سعي الثنائي في انهي الاتفاقات مع 3 رعاه جديد بجانب الراعي الحالي انتعاش خزينة الزمالك إحدى شركات المقاولات أحد البنوك الكبيرة بجانب التعاقد مع إحدى الشركات الكبيرة الخاصة بـ الاعمار والاسكان.

هاني برزي

الأزمات التي تلاحق الزمالك خلال الوقت الحالي

1_ أزمة فك القيد

أصبح مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية يكثف مفاوضاته لفك طلاسم الغرامات التي تلحقه سواء غرامة شيكابالا والتي تقدر مليون ونصف دولار لصالح سبورتنج لشبونة والغرامة الثانية الغاني أشيمبونج بجانب المستحقات المالية السنغالي ابراهيما نداي و خالد بو طيب، في المرحلة القادمة ترغب الإدارة البيضاء توفير سيولة مالية لتسديد الغرامة المالية وفك القيد .

2 _ مستحقات اللاعبين

يعاني القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية بعد سداد مستحقات اللاعبين ورواتبهم والمقدم العقود بهدف عودة استقرار اللاعبين والتركيز على تحقيق البطولات .

3 _ صفقات الزمالك

تنتظر جماهير الزمالك من مجلس إدارة القلعة البيضاء التعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى خلال المرحلة المقبلة لإعداد فريق مميز يقود طموحات القلعه البيضاء للتويج بطولات .

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقرر اقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.

- قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.

- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضماناً للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.