الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يخوض 3 وديات على هامش معسكر الإمارات في يناير

مجلس إدارة نادي الزمالك
مجلس إدارة نادي الزمالك

إستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على إقامة معسكر مغلق للفريق الأول لكرة القدم في دولة الإمارات خلال شهر يناير المقبل.

txt

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفيدرالية

ويقام معسكر الفريق الأبيض خلال فترة توقف الدوري في ظل إرتباط المنتخب بخوض منافسات كأس أمم افريقيا.

ويلعب الزمالك خلال المعسكر 3 مباريات ودية سيتم الإتفاق عليها خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا القرار وفقاً للمذكرة التي تقدم بها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمكلف بملف كرة القدم.

وكان مجلس الزمالك قد أعلن عن تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

الجريدة الورقية