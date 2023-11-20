الخارجية الإسرائيلية: "نُعارض أي تعاون مع الجنائية الدولية"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "ليئور بن دور"، أن تل أبيب لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال بن دور: "نحن لا نثق في لجان التحقيق، فهي تأتي بأجندة معروفة مسبقا ونعرف قبل بدء التحقيق ماذا ستكون استنتاجاتها ولدينا تجربه بعد حرب 2009 على غزة عندما تشكلت لجنة غولدستون لتقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم نعترف بتقريرها، وبالتالي موقفنا معروف، لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فنحن ندافع عن حقوق مواطنينا ونحارب الإرهاب، لا لن نتعاون مع الجنائية الدولية".

وأضاف: "أعلم أن أعداد الضحايا 12 ألفا أو أكثر لكن مهمه إسرائيل وجيشها حماية مواطنيها الذين تعرضوا للقتل والاغتصاب ومسؤولية حماية الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية السلطة القائمة هناك، وحماس والمنظمات تحمي نفسها في الأنفاق المحصنة تحت الأرض".

وفي اليوم الـ45 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

تل أبيب تستدعي السفير الإسرائيلي في جنوب إفريقيا

أعلنت "وزارة الخارجية الإسرائيلية"، استدعاء سفيرها لدى جنوب إفريقيا من البلاد، للتشاور على خلفية التصريحات الأخيرة لسلطات جنوب إفريقيا، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "على خلفية التصريحات الأخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى تل أبيب للتشاور".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا قرارها بسحب دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور على خلفية العملية العسكرية المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية "من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة".