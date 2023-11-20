النائب أيمن محسب: وقف إطلاق النار في غزة لم يعد رفاهية والقطاع يعانى كارثة إنسانية

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة من أجل حشد رأى عام عالمى داعم لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتواصل مع كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية من أجل الوقف الفورى لإطلاق النار، حيث تلقى الرئيس اتصالاً من جانب نجيب ميقاتى رئيس الحكومة اللبنانية، تناول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية.

وأشار «محسب» إلى الدبلوماسية المصرية لعبت دوراً مهماً فى توضيح حقيقة ما يحدث فى غزة للعالم، وإثبات كذب المزاعم والادعاءات الإسرائيلية، فضلاً عن انضمام وزير الخارجية سامح شكرى إلى أعضاء اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية المكلفة بالتحرك دولياً لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة، للتوجه العاصمة الصينية بكين، موضحاً أن هذه اللجنة تم تشكيلها خلال القمة العربية– الإسلامية التى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض لمناقشة الأوضاع فى قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس النواب أن وقف إطلاق النار لم يعد رفاهية إنما ضرورة إنسانية لإنقاذ من يمكن إنقاذه داخل قطاع غزة، الذى يعانى كارثة إنسانية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة، مؤكداً أن الحرب على غزة وما تعرض له المدنيون لاسيما الأطفال والنساء كشف عن هشاشة القانون الدولى وإزدواجية المجتمع الدولى، وانهيار قيم حقوق الإنسان التى يتشدق بها الغرب دائما، فعندما يتعلق بإسرائيل فلا مجال إلا للدعم المطلق غير المشروط.

وحذر النائب أيمن محسب من استمرار توسيع دائرة الحرب من خلال انزلاق قوى إقليمية أخرى، وهو ما يؤثر سلباً على أمن واستقرار المنطقة، كما أنه ستكون له انعكاسات على الأمن والسلم العالميين، مطالباً الولايات المتحدة والغرب بوقف الإمدادات العسكرية المتواصلة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلى والتى تصوب لتحصد أروح الفلسطينيين، متساءلا: كيف تطالب الولايات المتحدة إسرائيل بتيسير دخول المساعدات وعلى الجانب الآخر تمدها بالسلاح الذى تستهدف به المدنيين لتحصد أرواحهم وتجبر المتبقى منهم للنزوح وترك بيوتهم وأرضهم!!