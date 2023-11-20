الهلال الأحمر بسيناء يكشف تفاصيل إقامة مستشفى أردني في غزة (فيديو)

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، إنه تم اليوم استقبال ولي العهد الأردني، والذي تواجد معه 25 طبيبًا أردنيًا، لإقامة مستشفى أردني في قطاع غزة، إضافة إلى آلاف الأطنان من المساعدات التي أتت من مطار العريش”.

وقال “زايد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على فضائية “المحور”، مساء اليوم الإثنين: منذ بداية الأزمة الفلسطينية نعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لأهالينا في قطاع غزة، وهو ما ظهر في تحالف المؤسسات في مصر.

نستقبل يوميًا عددًا من المصابين الفلسطينيين:

وتابع رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء: "نستقبل يوميًا عددًا من المصابين الفلسطينيين، ويتم تحويلهم لمستشفى العريش العام، ونعمل على تقديم الرعاية الصحية لهم.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء إلى أن الإصابات البسيطة يتم تحويلها لمستشفى الشيخ زويد، أما المصابين بجروح خطيرة فيتم تحويلهم لمستشفى العريش العام.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي مقتضب - أن غزة لا تزال بحاجة للمزيد من المساعدات خاصة الطبية، وأن المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، كما أن مستشفى القدس خرج عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن وسيلة الاتصال الوحيدة بالمستشفيات الآن باتت من خلال الصليب الأحمر الدولي.

وفي سياق متصل قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة للغاية، مشيرة إلى أن هناك 130 مخبزًا توقف عن العمل تمامًا بسبب نقص الوقود.

وشددت عطيفة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل لإدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك نقصًا شديدًا في الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بقطاع غزة، لافتة إلى أن "هناك صرخات إنسانية كثيرة ويجب أن يضغط صُناع القرار على إسرائيل".

وتطرقت إلى أن هناك صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق، كما أننا لدينا طاقم من الموظفين يعمل في قطاع غزة ويواجه صعوبات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.